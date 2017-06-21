ФСБ задержала украинца, который хотел тайком попасть на крымский курорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские пограничники задержали украинца, который пытался проникнуть на полуостров в обход пунктов пропуска; задержанный пояснил, что хотел попасть на курорт, сообщает крымское пограничное управление ФСБ.

Инцидент произошел глубокой ночью на участке ответственности пограничной заставы города Армянск в пятистах метрах от госграницы.

"Мужчина двигался с территории сопредельного государства в обход многостороннего автомобильного пункта пропуска Армянск. Беспрепятственно пройдя украинский участок границы, он был обнаружен российскими пограничниками", — говорится в сообщении.

При пересечении украинцем российской границы сработала сигнализация, нарушителя задержали. Им оказался житель Кировоградской области 1988 года рождения.

"В ходе беседы с пограничниками задержанный пояснил, что хотел попасть в один из курортных городов Крыма, однако из-за отсутствия исправного документа, удостоверяющего личность, решил пробраться на полуостров "без посторонней помощи", — отмечает ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы, нарушителя заключили под стражу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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