ФСБ задержала украинца, который хотел тайком попасть на крымский курорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские пограничники задержали украинца, который пытался проникнуть на полуостров в обход пунктов пропуска; задержанный пояснил, что хотел попасть на курорт, сообщает крымское пограничное управление ФСБ.
"Мужчина двигался с территории сопредельного государства в обход многостороннего автомобильного пункта пропуска Армянск. Беспрепятственно пройдя украинский участок границы, он был обнаружен российскими пограничниками", — говорится в сообщении.
При пересечении украинцем российской границы сработала сигнализация, нарушителя задержали. Им оказался житель Кировоградской области 1988 года рождения.
"В ходе беседы с пограничниками задержанный пояснил, что хотел попасть в один из курортных городов Крыма, однако из-за отсутствия исправного документа, удостоверяющего личность, решил пробраться на полуостров "без посторонней помощи", — отмечает ФСБ.
Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы, нарушителя заключили под стражу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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