В Приморье следователи раскрыли убийство женщины и ее сына спустя 24 года

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Следователи раскрыли убийство женщины и ее 12-летнего ребенка, совершенное в Приморье в 1993 году, предполагаемому убийце предъявлено обвинение, сообщает краевое СУСК РФ.

Отмечается, что в сентябре 1993 года в квартире дома в Уссурийске были обнаружены тела 36-летней женщины и ее 12-летнего сына с признаками насильственной смерти — множественными колото-резаными ранами. Из дома похищены золотые украшения и меховые шубы. Тогда по подозрению в убийстве взяли под стражу 27-летнего знакомого потерпевшей.

"Но вину он свою не признал, а доказательств было недостаточно. Он был освобожден, уголовное дело приостановлено. Однако преступления прошлых дел находятся на особом контроле в СУ. Производство по уголовному делу было возобновлено, и следователи совместно с сотрудниками полиции продолжили работу. Результат не дал себя долго ждать. Мужчина признался в содеянном, 20 июня задержан и взят под стражу", — говорится в сообщении.

Ему предъявлено обвинение в убийстве. Показания фигуранта проверили на месте преступления, где он, по данным СУСК, воспроизвел весь механизм своих действий.

По версии следствия, мужчина убил свою знакомую, занимавшуюся торговлей, из корыстных побуждений, ее сын стал очевидцем преступления и также был убит.