В парке "Лосиный остров" заблудились двое китайских туристов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Двое иностранцев заблудились вечером во вторник в национальном парке "Лосиный остров" на северо-востоке Москвы, сотрудники МЧС их нашли и доставили в гостиницу, сообщил РИА Новости представитель столичного главка ведомства.

"Поздно вечером поступила информация о заблудившихся в "Лосином острове" туристах, в 23.48 двое туристов были найдены и сопровождены до гостиницы", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, ими оказались граждане Китая.

По данным МЧС, к поиску потерявшихся также привлекались кинологи и волонтеры из отряда "Лиза Алерт".