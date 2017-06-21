В Челябинской области обрушился мост, пострадали четыре подростка

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. В Катав-Ивановске Челябинской области во вторник вечером обрушилась часть моста, пострадали четыре подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

"Во вторник в 19.00 (17.00 мск) в городе Катав-Ивановск произошло обрушение фрагмента моста через пруд. В результате случившегося в воду упали четверо подростков 14-16 лет – две девочки и два мальчика. В результате случившегося двое ребят были доставлены в центральную районную больницу", — рассказал собеседник агентства.

У одного подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у второго – ушиб грудной клетки. Две девочки серьезных травм не получили, лечатся амбулаторно.