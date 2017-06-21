МЧС настаивает на сохранении противопожарного режима в трех регионах

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сибирский региональный центр МЧС России настаивает на введении особого противопожарного режима на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

"Несмотря на сухую и жаркую погоду, которая может способствовать ухудшению пожарной обстановки, в некоторых регионах был отменен особый противопожарный режим. В свою очередь СРЦ МЧС РФ обратился к местным властям Урала, Сибири и Дальнего Востока быть благоразумнее и возобновить особый режим для предупреждения возможного осложнения обстановки с природными возгораниями", — рассказали в пресс-службе.

Как подчеркивают в пресс-службе, в третьей декаде июня практически на всей территории этих федеральных округов синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду и высокие классы пожарной опасности. В связи с этим СРЦ рекомендует властям регионов реализовать дополнительные мероприятия и усилить профилактическую работу по предупреждению пожаров.

"Своевременное введение особого противопожарного режима позволяет органам власти усилить требования пожарной безопасности и защитить подведомственную территорию от угрозы огня. Полностью запрещаются любые действия с открытым огнем как на территории населенного пункта, в дачных массивах, так и в природной среде, включая зоны отдыха и прибрежные зоны", — подчеркнули в пресс-службе.