Ассоциация театральных критиков выступила в поддержку Малобродского

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ассоциация театральных критиков (АТК) выступила с письмом в поддержку экс-директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского.

Малобродский задержан по подозрению в хищении в особо крупных размерах.

В письме, которое члены АТК направили в Пресненский районный суд Москвы сказано, что они знают Малобродского как честного и талантливого театрального продюсера.

"Готовы поручиться, что в течение всего следствия и судебного разбирательства Малобродский Алексей Аркадьевич в назначенный срок будет являться по вызову следователя и в суд, иным способом не будет препятствовать производству по уголовному делу. Просим избрать Малобродскому А.А. меру пресечения, не связанную с лишением свободы", — говорится в письме.

Ассоциация театральных критиков — независимое профессиональное объединение, в которое входят ведущие театральные критики России. Основана АТК была в 2015 году и включает 150 критиков из разных городов страны.