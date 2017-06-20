На Центральном вокзале Брюсселя нейтрализовали мужчину, устроившего взрыв

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. На Центральном вокзале Брюсселя военные нейтрализовали мужчину, устроившего взрыв. Эту информацию подтвердила прокуратура бельгийской столицы, не уточнив, был ли он убит.

🔴 DIRECT #Bruxelles

Voici la photo du moment de l'explosion, lorsque l'homme a activé sa ceinture. Opération policière en cours. (La Libre) pic.twitter.com/ZpQyRUR6y3 — Kabylie76 (@Kabylie761) 20 июня 2017 г.

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"Произошел небольшой взрыв вокруг человека, я говорю вокруг, потому что мы не знаем, была ли взрывчатка на человеке или он ее нес в сумке или еще где-то. Военные, патрулировавшие вокзал, отреагировали и нейтрализовали этого человека", — сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры.

Как сообщили издания Avenir и Libre Belgique, возле одной из касс раздался взрыв, предположительно, на неизвестном мог быть "пояс смертника".

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По данным прокуратуры, никто, кроме устроившего взрыв, не пострадал. Там отметили, что пока квалифицировать произошедшее как теракт рано.

В свою очередь, полиция Брюсселя сообщила в Twitter, что на центральном вокзале "произошел инцидент с участием частного лица". "Ситуация под контролем", — говорится в сообщении правоохранителей.

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​Двадцать второго марта 2016 года в Брюсселе произошел теракт: два взрыва прогремели в здании международного аэропорта, еще одна бомба сработала чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". Погибли 32 человека, более 300 получили различные ранения.