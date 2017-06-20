Источник: в Москве в ОВД доставили менеджера компании "Аэрофлот"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Менеджер "Аэрофлота" Дмитрий Купко был доставлен в полицию в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, возбужденного в отношении его брата, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Мужчина не был задержан, а всего лишь доставлен по делу как свидетель. В отношении его брата было возбуждено дело по статье 159 УК РФ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее он уклонился от допроса по этому делу, из-за чего было принято решение доставить его для допроса.