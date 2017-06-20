МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бутырский суд Москвы отменил решение о взыскании с москвича долга по коммунальным платежам, который появился еще до его рождения за квартиру, которая ему не принадлежит, сообщила РИА пресс-секретарь суда Татьяна Исаева.

Суд ранее удовлетворил исковые требования управляющей компании "Жилищник" о взыскании с молодого человека задолженности по оплате коммунальных услуг в размере 177 тысяч рублей. Данную сумму впоследствии сняли с банковской карты ответчика. При этом мать молодого человека Лилия Раевская отмечает, что произошла ошибка: жилплощадь, по которой накопилась задолженность, ее сыну не принадлежит, а долг накопился за пять лет до его рождения.

"Определением суда отменено заочное решение от 10 мая и назначено гражданское дело к слушанию на 5 июля в 11 часов", — сказала представитель суда.