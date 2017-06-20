Под Нижнем Новгородом задержали подозреваемого в убийстве семейной пары

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. Следователи Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве семейной пары, с которой он познакомился в день совершения преступления, сообщает СУСК РФ по региону.

Преступление произошло в апреле в городе Чкаловске Нижегородской области.

"Подозреваемый 18-летний молодой человек, познакомившись на улице с семейной парой — 36-летним мужчиной и 30-летней женщиной, пришел к ним в дом. В ходе совместного распития алкоголя хозяин обвинил гостя в том, что тот хочет забрать с собой спиртное. После этого произошла ссора, и молодой человек нанес мужчине и его жене ножевые ранения, от которых потерпевшие скончались. Для того, чтобы скрыть преступление, молодой человек спрятал тела погибших во дворе дома, закопав в уголь", — говорится в сообщении.

В СУСК пояснили, что расследование этого дела началось в апреле после того, как родственница погибшего мужчины обратилась в полицию с заявлением об исчезновении брата. Тогда следователи возбудили уголовное дело "Убийство" и установили, что к этому преступлению причастен 18-летний местный житель, которого удалось задержать 19 июня.