МЧС опровергло сообщения о взрыве в Курчатовском институте

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Московские спасатели не подтверждают появившуюся информацию о взрыве на территории радиоактивного хранилища в Курчатовском институте на северо-западе столицы.

Ранее ряд СМИ сообщил о взрыве на территории радиоактивного хранилища по адресу: площадь академика Курчатова, дом 1, строение 1, где располагается Российский научный центр "Курчатовский институт".

"Специалисты МЧС проверили информацию с выездом на место. Информация не соответствует действительности", — заявил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.