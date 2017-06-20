Житель Омска убил прохожего за недостаточно вежливую просьбу прикурить

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следователи в Омске завели уголовное дело на мужчину, который забил до смерти прохожего за недостаточно вежливую просьбу прикурить, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области.

По версии следствия, потерпевший на улице попросил у ранее не знакомого ему молодого человека прикурить, Из-за этого молодой человек избил прохожего. Затем, пытаясь помочь потерпевшему, 25-летний подозреваемый вызвал бригаду скорой помощи, однако спасти жизнь пострадавшему не удалось, он скончался на месте преступления от аспирации кровью.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления… умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый, ранее судимый за кражи и грабежи, задержан.