Петербургская полиция опровергла слухи о розыске машины с террористами

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Петербургская полиция во вторник опровергла распространенные в СМИ заявления о розыске "машины с террористами" и попросила журналистов не распространять панические слухи, сообщает ГУМВД по региону.

"Двадцатого июня рядом СМИ была распространена информация в отношении мероприятий по розыску автотранспорта, якобы проводимых… в связи с возможной террористической угрозой… Указанная информация не соответствует действительности", — говорится в релизе.

Полиция призвала СМИ не поддерживать распространение слухов и заверила, что в случае появления достоверной информации, имеющей значение для обеспечения безопасности жителей и гостей города, она будет "незамедлительно распространена по официальным каналам".