Колокольцев взял под личный контроль расследование дела о ДТП в Балашихе

ГЛАВА МВД КОЛОКОЛЬЦЕВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ДЕРЖИТ НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ДЕЛУ О ДТП В БАЛАШИХЕ, ГДЕ У РЕБЕНКА В КРОВИ БЫЛ ОБНАРУЖЕН АЛКОГОЛЬ