Под Кировом ребенок неделю жил с осколком стекла в шее

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после проверки информации СМИ, что в городе Котельнич Кировской области ребенок неделю жил с осколком стекла в шее, сообщает Следственный комитет РФ.

В местных СМИ появилась информация, что ребенок 2008 года рождения попал в Котельниче в больницу с колото-резаной раной шеи, которую он получил, ударившись о стеклянную дверь. Врачи оказали медицинскую помощь, обработали раны и извлекли осколки. В течение недели медики делали перевязки, но жалобы на болевые ощущения в области шеи у мальчика сохранялись. При проведении повторной рентгенограммы врачи заподозрили наличие инородного предмета. Его перевезли в кировский Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, где врачи обнаружили в шее ребенка инородное тело, они провели операцию и удалили осколок стекла. По данным СМИ, пациент выписан на амбулаторное лечение.

"В ходе анализа… снимка медицинским персоналом своевременно не было установлено наличие инородного тела в шее мальчика, в результате чего последний был вынужден жить с осколком стекла до второго мая, пока специалисты областного центра не провели операцию, что представляло опасность для жизни и здоровья малолетнего пациента",- говорится в сообщении.

Как отмечается, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Следователи устанавливают лиц, причастных к случаю, а также все обстоятельства произошедшего.