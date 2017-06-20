Под Кировом ребенок неделю жил с осколком стекла в шее

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после проверки информации СМИ, что в городе Котельнич Кировской области ребенок неделю жил с осколком стекла в шее, сообщает Следственный комитет РФ.
"В ходе анализа… снимка медицинским персоналом своевременно не было установлено наличие инородного тела в шее мальчика, в результате чего последний был вынужден жить с осколком стекла до второго мая, пока специалисты областного центра не провели операцию, что представляло опасность для жизни и здоровья малолетнего пациента",- говорится в сообщении.
Как отмечается, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Следователи устанавливают лиц, причастных к случаю, а также все обстоятельства произошедшего.