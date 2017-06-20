СК проверит московский лагерь после статьи об избиении ребенка вожатым

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следователи начали проверку по информации СМИ о травмировании вожатым ребенка в детском лагере одного из домов творчества в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее в ряде российских СМИ появились сообщения, что вожатый в детском лагере во дворце творчества на Миуссах избил 10-летнего мальчика, о чем школьник рассказал матери.

"По предварительным данным, 17 июня вожатый столичного лагеря при доме творчества в центре Москвы причинил мальчику 2007 года рождения физическую боль. Мама ребенка незамедлительно обратилась с заявлением в правоохранительные органы", — сказала Иванова.

По ее словам, в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, следователи дадут правовую оценку действиям вожатого и руководства лагеря.

В среду департамент образования Москвы опроверг информацию об избиении школьника. Как отмечали в пресс-службе, избиения четвероклассника не было, это подтвердил и ребенок в присутствии родителей, которые пришли на встречу с директором Дворца на Миуссах Ольгой Коровацкой.