Обвинение требует для бизнесмена Полонского восемь лет колонии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Прокурор во вторник потребовал приговорить к 8 годам колонии со штрафом 900 тысяч рублей бизнесмена Сергея Полонского по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков на 2,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Статья УК РФ о мошенничестве, которую вменяют известному в прошлом коммерсанту, предполагает до 10 лет заключения.

Полонский в прениях участия не принимает, его судья Евгений Найденов удалил со слушаний за нарушение дисциплины. Предприниматель будет доставлен в суд только на последнее слово.

Полонский обвиняется в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Экспертиза признала предпринимателя вменяемым.

Полонский еще во время своей предпринимательской карьеры прославился колоритными высказываниями и выходками. Одна из самых известных была обращена к людям, "у кого нет миллиарда" — с ними, выражаясь иносказательно, Полонский не хотел вести никакого диалога.