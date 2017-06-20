РФ рассматривает запрос Украины об экстрадиции экс-депутата Рады Шепелева

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Генпрокуратура России рассматривает запрос украинской стороны о выдаче на Украину разыскиваемого там экс-депутата Верховной Рады Александра Шепелева, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Генпрокуратура России в прошлом году уже отказывала украинской стороне в выдаче экс-депутата.

"В Генпрокуратуре РФ рассматривается запрос Генпрокуратуры Украины о выдаче Шепелева Александра Александровича для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время экстрадиционная проверка не завершена", — сказал Куренной.

Он не стал уточнять подробностей проверки до ее завершения.

Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ.

Как сообщал заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, по неофициальным данным, арестованный в РФ Шепелев якобы согласился сотрудничать со следствием в России и дал показания по ряду украинских политиков, в том числе против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, в обмен на свое освобождение из следственного изолятора. После этого на Украине на экс-депутата завели дело о госизмене.