Подростки с перевернувшейся на Ладоге лодки отмечали день рождения

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (15)

Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017

Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Подростки, чья лодка перевернулась на Ладожском озере в Карелии, намеревались отметить рыбалкой день рождения девушки, сообщила РИА Новости представитель администрации Импилахтинского сельского поселения со ссылкой на показания спасшихся юношей.

Лодка, где находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двум юношам удалось спастись, судьба троих остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются. Следственные органы возбудили уголовное дело.

"Мальчики рассказали, что у девушки был день рождения, они поехали на рыбалку. Они дали такие показания", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, спасшиеся юноши сообщили, что не видели девушку на поверхности воды. "Пока официального подтверждения этой информации нет. Подростки были в шоковом состоянии", — отметила представитель сельской администрации.

Ранее заместитель главного врача Сортавальской ЦРБ Оксана Потурай сообщала РИА Новости, что двух подростков 16 и 17 лет выпишут из Сортавальской ЦРБ в среду-четверг. Сейчас с ними работают следователи.