Пассажирам севшего на мель теплохода в Карелии возместят стоимость путевок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Пассажирам теплохода, севшего на мель на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, вернут стоимость путевок в соответствии с законодательством, сообщает компания "Гама", владеющая судном.
"Круизная компания "Гама" произведет возмещение стоимости путевок туристам, путешествие которых было прервано, в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все пассажиры уже эвакуированы с севшего на мель судна.
По предварительным данным, причиной посадки пассажирского теплохода на мель стала ошибка лоцмана. "Причина посадки на мель уточняется (предварительно — ошибка лоцмана)", — отмечается в сообщении.