Пассажирам севшего на мель теплохода в Карелии возместят стоимость путевок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Пассажирам теплохода, севшего на мель на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, вернут стоимость путевок в соответствии с законодательством, сообщает компания "Гама", владеющая судном.

Пассажирский теплоход "А.С. Попов" сел на мель на Беломорско-Балтийском канале в Карелии во вторник, никто из 139 пассажиров не пострадал.

"Круизная компания "Гама" произведет возмещение стоимости путевок туристам, путешествие которых было прервано, в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пассажиры уже эвакуированы с севшего на мель судна.

"Все пассажиры на данный момент уже пересажены на другой пассажирский теплоход "К.А. Тимирязев" и будут отправлены на шлюз №5 (Повенец). Туристы обеспечены трёхразовым питанием и дополнительным сухим пайком. Из Повенца пассажиры на комфортабельных автобусах будут отправлены в Петрозаводск, а потом в Ярославль и Нижний Новгород", — информирует компания.

По предварительным данным, причиной посадки пассажирского теплохода на мель стала ошибка лоцмана. "Причина посадки на мель уточняется (предварительно — ошибка лоцмана)", — отмечается в сообщении.