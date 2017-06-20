Против чиновников из администрации Миасса возбудили дело о мошенничестве

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту мошеннических действий с землей со стороны должностных лиц администрации Миасса в Челябинской области, сообщает следственное управление СК России по региону.

"Должностными лицами администрации города Миасс в 2016 году были совершены мошеннические действия при отчуждении земельных участков. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления… мошенничество", — говорится в сообщении.

Как отмечается, преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Ранее официальный представитель УФСБ России по региону Марина Горлевская сообщала РИА Новости, что управление ФСБ России по Челябинской области совместно со следственными органами проводят следственно-оперативные мероприятия в администрации Миасса.