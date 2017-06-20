Медики рассказали о состоянии подростков с перевернувшейся на Ладоге лодки

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (13)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Двух юношей, чья лодка перевернулась в Ладожском озере, выпишут из больницы в среду-четверг, в настоящее время с ними работают следователи, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Сортавальской ЦРБ Оксана Потурай.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двум юношам удалось спастись, судьба троих остается неизвестной. В настоящее время поисковые работы продолжаются. Следственные органы возбудили уголовное дело.

"К нам поступили двое учащихся одиннадцатого класса, 16 и 17 лет. В настоящее время их состояние оценивается как относительно удовлетворительное. Сейчас с ними работают следователи. Вероятно, подростков выпишут завтра-послезавтра после завершения необходимых обследований", — сказала Потурай.

© Фото : ГУ МЧС по Республике Карелия Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017 © Фото : ГУ МЧС по Республике Карелия Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017

По ее словам, у юношей диагностировано переохлаждение.

По версии следствия, днем пятеро подростков приехали из города Сортавала в поселок Импилахти Питкярантского района, где один из подростков взял у своей родственницы алюминиевую лодку с мотором. После этого подростки отправились на прогулку по акватории залива Импилахти Ладожского озера без спасательных жилетов.

Почти год назад, 18 июня 2016 года, в Карелии также произошла трагедия на воде — дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей 2002-2004 годов рождения.