Мосгорсуд подтвердил приговор экс-главе комитета РФ по печати за экстремизм

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным приговор экс-главе бывшего комитета РФ по печати Борису Миронову, оштрафованному его на 100 тысяч рублей за призывы к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвокатов, которые настаивали на отмене приговора и оправдании. Теперь приговор считается вступившим в законную силу.

Миронов обвинялся по статье 280 УК РФ "Призывы читателей к экстремистской деятельности в форме насильственного изменения основ конституционного строя". Поводом для возбуждения уголовного дела стала одна из книг экс-главы Роспечати.

По сообщению СМИ, в книге Миронова "Битва с игом иудейским" лингвистическая экспертиза нашла призывы "к вооруженному восстанию", а также к дискриминации евреев и совершению насилия в их отношении.