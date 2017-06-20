Продавец в Якутске заклеил ребенку рот скотчем за кражу шоколада

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении продавца магазина в Якутске, который подозревается в том, что он заклеил 7-летнему ребенку рот скотчем за кражу шоколада, сообщает во вторник СК РФ.

"После проверки сведений СМИ об удержании малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего продавца", — говорится в релизе. Мужчине грозит до пяти лет заключения за незаконное лишение свободы.

По предварительным данным, 7-летний мальчик украл шоколад в небольшом магазине, расположенном на улице Кузьмина в городе Якутске. Продавец обнаружил кражу и, чтобы наказать ребенка, заклеил ему кисти рук и рот скотчем, выяснило следствие.

При этом мужчина "с применением физической силы в течение 10 минут" удерживал мальчика в подсобном помещении, отмечает СК. В ситуацию вмешалась девушка, после чего продавец отпустил ребенка. Она также сняла происходящее на телефон и впоследствии опубликовала ролик в интернете, благодаря чему и стало известно о происшествии.

Полиция оперативно установила личности продавца и мальчика. Выяснилось, что ребенок учится во втором классе. Что касается продавца, то он ранее не судим, не имеет постоянного места жительства и регистрации, сообщает СК.

Продавец был задержан и допрошен в качестве подозреваемого, ему уже предъявлено обвинение. Мужчина полностью признал свою вину. В настоящий момент он арестован.