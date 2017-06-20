В Москве нашли медвежонка, просидевшего несколько дней в запертой машине

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Просидевшего несколько дней в запертом автомобиле циркового медвежонка нашли в Москве, полиция нарушений перевозки не зафиксировала, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Ранее в СМИ писали, что бурый медвежонок был замечен запертым в автомобиле в одном из гаражно-строительных кооперативов в Москве.

Как сообщили в полиции, перевозчик оставил медвежонка в машине на несколько дней, чтобы попасть к себе домой.

"Нарушений не зафиксировано", — сказал дежурный офицер, добавив, что животное перевозили в специальном вольере.

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