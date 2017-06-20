В Москве нашли медвежонка, просидевшего несколько дней в запертой машине

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Просидевшего несколько дней в запертом автомобиле циркового медвежонка нашли в Москве, полиция нарушений перевозки не зафиксировала, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Ранее в СМИ писали, что бурый медвежонок был замечен запертым в автомобиле в одном из гаражно-строительных кооперативов в Москве.
Как сообщили в полиции, перевозчик оставил медвежонка в машине на несколько дней, чтобы попасть к себе домой.
"Нарушений не зафиксировано", — сказал дежурный офицер, добавив, что животное перевозили в специальном вольере.
Найденный в Москве медвежонок оказался артистом Центра Славы Полунина: https://t.co/062ZzW6Mc5 pic.twitter.com/JcbeebKEr7— ⌚ 24/7 (@24_7seven) 20 июня 2017 г.