Людей с севшего на мель теплохода "А.С. Попов" пересаживают на другое судно

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пассажиров пассажирского теплохода "А.С. Попов", севшего на мель на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, начали пересаживать на другое судно, сообщил РИА Новости во вторник представитель оперативного штаба на месте ЧС.

На борту судна 139 пассажиров, угрозы затопления нет. По данным Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, никто не пострадал. Ожидается прибытие буксира для снятия судна с мели.

"Пассажиров пересаживают на прибывший теплоход "К. А. Тимирязев"", — сказал собеседник агентства.