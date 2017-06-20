Житель Челябинска признался, что убил мать и выбросил пакет с частями тела

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн — РИА Новости. Следственные органы установили подозреваемого в убийстве в Курчатовском районе Челябинска пожилой женщины, чьи части тела в пакете были найдены около школы две недели назад, сообщил РИА Новости руководитель следственного отдела по Курчатовскому району СУСК по региону Игорь Митрохин.
"По подозрению в совершении преступления был установлен и в понедельник задержан мужчина 1962 года рождения, житель Челябинска, являющийся убитой пожилой женщине сыном. Мужчина уже рассказал следствию обстоятельства случившегося, а также пояснил, где сокрыл туловище – оно было найдено на территории одного из садовых товариществ", — рассказал собеседник агентства.
Митрохин добавил, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и ходатайстве о заключении его под стражу.