Житель Челябинска признался, что убил мать и выбросил пакет с частями тела

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн — РИА Новости. Следственные органы установили подозреваемого в убийстве в Курчатовском районе Челябинска пожилой женщины, чьи части тела в пакете были найдены около школы две недели назад, сообщил РИА Новости руководитель следственного отдела по Курчатовскому району СУСК по региону Игорь Митрохин.

Как сообщало следствие, 6 июня прохожий на пересечении улиц Куйбышева и Вторая Херсонская в 100 метрах от школы №89 в Челябинске обнаружил мешок, в котором находились отрубленные части человеческого тела — руки, ноги, голова. Следствием было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Позже было установлено, что части тела принадлежали пожилой женщине.

"По подозрению в совершении преступления был установлен и в понедельник задержан мужчина 1962 года рождения, житель Челябинска, являющийся убитой пожилой женщине сыном. Мужчина уже рассказал следствию обстоятельства случившегося, а также пояснил, где сокрыл туловище – оно было найдено на территории одного из садовых товариществ", — рассказал собеседник агентства.

Митрохин добавил, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и ходатайстве о заключении его под стражу.