На озере в Карелии снова ищут детей спустя год после трагедии на Сямозере

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Спустя год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей из летнего лагеря, карельские спасатели снова ищут подростков с перевернувшейся лодки. Четыре молодых человека и девушка отправились на рыбалку на Ладожское озеро, но оказались в воде, двоим удалось выбраться на берег, остальных ищут.
По данным регионального ГУМЧС, лодка с детьми перевернулась в понедельник около 21.00 в Питкярантском районе на Ладожском озере на выходе из залива Импилахти.
"Двум подросткам удалось выбраться на берег самостоятельно. После осмотра медицинскими работниками они были доставлены в ЦРБ города Сортавала", — говорится в сообщении ГУМЧС.
Поиски
Позже число поисковиков было увеличено вдвое. Группу поиска детей с перевернувшейся на Ладожском озере лодки усилили водолазы и два вертолета Ми-8.
"К работе привлечена авиация МЧС России и Республики Карелия (два вертолета Ми-8). В состав группировки также входят водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы", — говорится в сообщении регионального главка МЧС.
СК России сообщил, что на месте происшествия работают следователи. "Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении ведомства.
Годовщина трагедии на Самозере
Тогда руководство лагеря не оповестило о случившемся оперативные службы. Спасательная операция началась только 19 июня.
В связи с гибелью детей на Сямозере были возбуждены несколько уголовных дел. Были задержаны директор и сотрудники лагеря, а также глава регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко.
Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт.