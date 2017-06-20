Двоих подростков с перевернувшейся на Ладоге лодки доставили в больницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Двоих подростков, которые спаслись с перевернувшейся лодки на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, доставили в больницу, сообщает пресс-служба республиканского ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что лодка с пятью подростками перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере. По предварительным данным, двоим удалось спастись, судьба троих неизвестна. В настоящее время ведутся поиски детей. Как сообщил РИА Новости источник в местной администрации, в лодке были четыре мальчика и одна девочка в возрасте примерно 15-17 лет.

"Двум подросткам удалось выбраться на берег самостоятельно. После осмотра медицинскими работниками они были доставлены в ЦРБ города Сортавала", — говорится в сообщении.