После столкновения поездов у Курского вокзала в Москве возбудили дело

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после столкновения поездов в Москве.

"Возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух поездов на Курском вокзале по признакам преступления… "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба", — говорится в сообщении СКР.

Как рассказала РИА Новости официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, дело было возбуждено по части 1 статьи 263 УК России в отношении неустановленных лиц. Она уточнила, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет надзор за ходом расследования дела.

Столкновение в районе Курского вокзала

Авария произошла в понедельник днем. На подходе к Курскому вокзалу скоростной поезд "Стриж", который следовал из Нижнего Новгорода в Москву, задел пригородную электричку Нахабино — Щербинка.

Столкновение произошло на малом ходу, однако оба поезда получили серьезные повреждения. Два вагона сошли с рельсов. По данным Московской железной дороги (МЖД), после аварии в медпункт обратились два пассажира "Стрижа". В свою очередь, в МЧС рассказали о трех пострадавших.

Всего, по данным источника РИА Новости в экстренных службах столицы, в электричке находились 250 пассажиров, а в скоростном поезде — 328 человек.

Как рассказали в пресс-службе столичного ГУМЧС, во время маневра электрички колесные пары двух вагонов сошли с рельсов, состав накренился и задел пассажирский поезд, который прибывал из Нижнего Новгорода.

Срочные новости: На Курском вокзале электричка врезалась в скоростной поезд Стриж

О пострадавших пока неизвестно



Фото dimachateau pic.twitter.com/FBZ1UemdX4 — Вестник Москвы (@NovostiMsk) 19 июня 2017 г.

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Чтобы устранить последствия схода, на место инцидента направлены два восстановительных поезда, также создан оперативный штаб под руководством начальника МЖД.

Последствия схода поездов удалось ликвидировать ближе к вечеру. Как сообщили в РЖД, движение по всем путям возобновилось в 18.44.

Отказала стрелка

По предварительным данным, озвученным Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК, причиной столкновения поездов мог стать отказ стрелочного перевода.

Расследование инцидента продолжается. Сотрудники СК сейчас проводят проверку.

Делом также занялась московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Компенсации пассажирам

На Курско-Рижском направлении было временно приостановлено движение электричек на участке от станции Дмитровская до Царицыно. Поезда, которые следовали с Белорусского направления на Курское, шли только до Белорусского вокзала. Для пассажиров были запущены бесплатные компенсационные автобусы. Ожидающих поездов разместили в залах Курского вокзала. Как рассказали в РЖД, для них было организовано информирование и раздача питьевой воды в бутылках.

Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс сообщил журналистам, что пассажиры поезда "Стриж" имеют право на получение выплат в размере до двух миллионов рублей в зависимости от тяжести полученных ими травм.

Как пояснил Юргенс, для получения денег пострадавшие должны обратиться к страховщику со стандартным комплектом документов: заявление, документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и медицинское заключение с описанием полученных травм.

По данным автоматизированной системы АИС НССО, перевозчик, которому принадлежит поезд, заключил договор страхования с компанией "Согаз". Ответственность по электричке, с которой произошло столкновение, застрахована в компании "АльфаСтрахование".

"Для пострадавших выплаты рассчитываются по специальной таблице, утверждённой правительством России. Размер выплаты зависит от характера и степени тяжести травмы. Так, за ушибы и ссадины пострадавшие могут получить от двух тысяч рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы", — сказал Юргенс. При этом, как уточнил президент НССО, за несколько травм выплаты суммируются.

Как сообщила пресс-служба "Согаза", "в случае причинения вреда имуществу потерпевшего выплаты осуществляются в размере фактически причиненного ущерба, но не более 23 тысяч рублей".