МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после столкновения поездов в Москве.
"Возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух поездов на Курском вокзале по признакам преступления… "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба", — говорится в сообщении СКР.
Как рассказала РИА Новости официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, дело было возбуждено по части 1 статьи 263 УК России в отношении неустановленных лиц. Она уточнила, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет надзор за ходом расследования дела.
Столкновение в районе Курского вокзала
Столкновение произошло на малом ходу, однако оба поезда получили серьезные повреждения. Два вагона сошли с рельсов. По данным Московской железной дороги (МЖД), после аварии в медпункт обратились два пассажира "Стрижа". В свою очередь, в МЧС рассказали о трех пострадавших.
Всего, по данным источника РИА Новости в экстренных службах столицы, в электричке находились 250 пассажиров, а в скоростном поезде — 328 человек.
Как рассказали в пресс-службе столичного ГУМЧС, во время маневра электрички колесные пары двух вагонов сошли с рельсов, состав накренился и задел пассажирский поезд, который прибывал из Нижнего Новгорода.
Срочные новости: На Курском вокзале электричка врезалась в скоростной поезд Стриж— Вестник Москвы (@NovostiMsk) 19 июня 2017 г.
О пострадавших пока неизвестно
Фото dimachateau pic.twitter.com/FBZ1UemdX4
Чтобы устранить последствия схода, на место инцидента направлены два восстановительных поезда, также создан оперативный штаб под руководством начальника МЖД.
Последствия схода поездов удалось ликвидировать ближе к вечеру. Как сообщили в РЖД, движение по всем путям возобновилось в 18.44.
Отказала стрелка
Расследование инцидента продолжается. Сотрудники СК сейчас проводят проверку.
Делом также занялась московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Компенсации пассажирам
На Курско-Рижском направлении было временно приостановлено движение электричек на участке от станции Дмитровская до Царицыно. Поезда, которые следовали с Белорусского направления на Курское, шли только до Белорусского вокзала. Для пассажиров были запущены бесплатные компенсационные автобусы. Ожидающих поездов разместили в залах Курского вокзала. Как рассказали в РЖД, для них было организовано информирование и раздача питьевой воды в бутылках.
Как пояснил Юргенс, для получения денег пострадавшие должны обратиться к страховщику со стандартным комплектом документов: заявление, документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и медицинское заключение с описанием полученных травм.
По данным автоматизированной системы АИС НССО, перевозчик, которому принадлежит поезд, заключил договор страхования с компанией "Согаз". Ответственность по электричке, с которой произошло столкновение, застрахована в компании "АльфаСтрахование".
"Для пострадавших выплаты рассчитываются по специальной таблице, утверждённой правительством России. Размер выплаты зависит от характера и степени тяжести травмы. Так, за ушибы и ссадины пострадавшие могут получить от двух тысяч рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы", — сказал Юргенс. При этом, как уточнил президент НССО, за несколько травм выплаты суммируются.
Как сообщила пресс-служба "Согаза", "в случае причинения вреда имуществу потерпевшего выплаты осуществляются в размере фактически причиненного ущерба, но не более 23 тысяч рублей".