НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Елена Сапаркина считает, что причиной ухода из дома и последующей пропажи 11-летней девочки, которую сейчас разыскивают в республике, является ее ссора с матерью, сообщила пресс-служба омбудсмена.
Ранее сообщалось, что 16 июня в правоохранительные органы поступило заявление жительницы города Цивильска о пропаже ее 11-летней дочери. По данному факту СУСК РФ по Чувашской республике возбудило уголовное дело по признакам убийства. По информации ведомства, последний раз девочку видели недалеко от дома около 17.00 мск 15 июня, когда она гуляла на улице. Домой ребенок не вернулся.
Приметы девочки: на вид 11-12 лет, рост 110-120 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Глаза голубые, уши оттопыренные. Была одеты в голубую бейсболку с надписью "NIKE", спортивную кофту голубого цвета, спортивное трико серого цвета, серые кроссовки с синими полосками.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!!!! МВД по Чувашской Республике устанавливает местонахождение 11-летней Осиповой Анастасии Валерьевны, жительницы дома по улице Центральная города Цивильск Чувашской Республики. Около 15 часов 15 июня девочка вышла гулять во двор и пропала. Приметы: на вид 11-12 лет, рост 110-120 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Глаза голубые, уши оттопыренные. Особые приметы: на шее справа имеется родинка 1-2 мм. Одета в голубую бейсболку с надписью "NIKE", спортивную кофту голубого цвета, спортивное трико серого цвета, серые кроссовки с синими полосками. Личный состав полиции и волонтеры в количестве свыше 400 человек задействованы в поисках Анастасии Осиповой. Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить по телефонам: (8352) 62-05-91 или 02 (102 с сотового телефона). Вознаграждение за любые сведения, способные помочь в розыске девочки, гарантируется. #mvd21#21мвд#полиция#розыск#Чувашия#cheb_news
Сейчас решается вопрос об уголовном преследовании в отношении председателя комиссии по делам несовершеннолетних при администрации района, где проживает семья пропавшего ребенка и в отношении директора школы, где она обучалась. Прокуратура считает, что в их действиях усматриваются признаки халатности.