НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Елена Сапаркина считает, что причиной ухода из дома и последующей пропажи 11-летней девочки, которую сейчас разыскивают в республике, является ее ссора с матерью, сообщила пресс-служба омбудсмена.

"На данный момент подтвержденных данных о том, что она могла стать жертвой преступления, не имеется. В качестве одной из версий рассматривается, что причиной ухода послужили сложные взаимоотношения девочки с матерью", — приводит пресс-служба слова Сапаркиной.

Ранее сообщалось, что 16 июня в правоохранительные органы поступило заявление жительницы города Цивильска о пропаже ее 11-летней дочери. По данному факту СУСК РФ по Чувашской республике возбудило уголовное дело по признакам убийства. По информации ведомства, последний раз девочку видели недалеко от дома около 17.00 мск 15 июня, когда она гуляла на улице. Домой ребенок не вернулся.

Приметы девочки: на вид 11-12 лет, рост 110-120 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Глаза голубые, уши оттопыренные. Была одеты в голубую бейсболку с надписью "NIKE", спортивную кофту голубого цвета, спортивное трико серого цвета, серые кроссовки с синими полосками.

Региональная прокуратура сегодня сообщила, что семья девочки находится в социально опасном положении из-за ненадлежащего исполнения матерью родительских обязанностей. После пропажи ребенка прокуратура организовала проверку и выяснила, что в отношении этой семьи органы опеки неоднократно нарушали закон о профилактике безнадзорности.

Сейчас решается вопрос об уголовном преследовании в отношении председателя комиссии по делам несовершеннолетних при администрации района, где проживает семья пропавшего ребенка и в отношении директора школы, где она обучалась. Прокуратура считает, что в их действиях усматриваются признаки халатности.