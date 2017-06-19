В Махачкале неизвестный бросил три гранаты во двор дома полицейского

МАХАЧКАЛА, 19 июн — РИА Новости. Неизвестный бросил три гранаты во двор дома полицейского в Махачкале, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель МВД по Дагестану.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в частном доме по улице Ахметхана Султана.

"Уголовное дело возбуждено по статьям 213 "хулиганство" и 222 "незаконный оборот оружия" по факту происшествия на улице Ахметхана Султана. Как установлено, злоумышленник бросил три гранаты во двор дома полицейского, после чего скрылся. Жертв и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ведутся поиски злоумышленника.

По данным источника в правоохранительных органах, полицейский работает участковым в Коркмаскалинском отделе полиции.