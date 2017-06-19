В Астраханской области человек умер после укуса клеща

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Летальный случай после укуса клеща и заражения крымской геморрагической лихорадкой зафиксирован у жителя Камызякского района Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.

"Летальный случай есть, причиной смерти, насколько я знаю, был то ли инсульт, то ли инфаркт. Он (пациент) уже якобы начал выкарабкиваться из тяжелого состояния, но в итоге скончался. У него был укус клеща и крымская геморрагическая лихорадка, но о точной причине смерти сказать не могу", — пояснил собеседник агентства, посоветовав обратиться в региональное министерство здравоохранения.

В минздраве комментировать ситуацию не стали. В управлении Роспотребнадзора также добавили, что в 2017 году было зафиксировано два случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ).

По состоянию на 16 июня 2017 года в медицинские организации РФ обратились 264 тысячи 981 человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням. В некоторых субъектах России количество обратившихся по поводу укусов клещей в сравнении с уровнем прошлого года снизилось в полтора-два раза: в Белгородской, Курской, Калининградской, Вологодской, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Астраханской, Кировской, Самарской областях.

В 2016 году на территории Астраханской области было зарегистрировано пять случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой, случаев летального исхода не зафиксировано. Среди заболевших КГЛ около 80% составляли жители сельской местности. Заболеваемость городских жителей в основном была связана с отдыхом на природе и с выездом на дачные участки. Также в 2016 году более 3,3 тысячи человек обратились в медицинские организации по поводу укусов клещей.