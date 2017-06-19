Женщине, умершей в московской клинике после инъекции, вводили лидокаин

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Женщина скончалась после обезболивающего укола с лидокаином на приеме у невролога в одной из частных клиник Москвы, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее старший помощник руководителя столичного главк СК Юлия Иванова сообщила, что 29-летняя пациентка одной из частных клиник Москвы скончалась после инъекции. По ее словам, во время процедуры женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание, а после была доставлена в одну из городских больниц, где скончалась.

"Женщине сделали обезболивающий укол с лидокаином. Именно после него ей стало плохо", — сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина наблюдалась в частной клинике у невролога, к которому и пришла на прием. Было ли действующее вещество некачественным, источник не пояснил, отметив, что это выяснит следствие.

В Росздравнадзоре ранее приводили статистику, согласно которой в 2015 году более 30 пациентов погибли в стоматологических клиниках России из-за неготовности персонала оказать экстренную помощь при кардиотоксическом эффекте лидокаина.

Резонансный случай произошел в декабре 2016 года, когда сотрудник частной организации в Москве сделал женщине смертельный укол лидокаина, Следственный комитет завел уголовное дело. В марте 2017 года в Омске девочка с почечной недостаточностью впала в кому после укола лидокаина из-за начавшийся сильной аллергической реакции. Через несколько дней она умерла в больнице, было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.