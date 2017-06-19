После столкновения поездов в Москве завели уголовное дело

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения поездов в Москве, сообщает пресс-служба СК России.

В понедельник около Курского вокзала на малом ходу столкнулись поезд "Стриж" и электричка Нахабино – Щербинка. В результате инцидента за помощью к медиками обратились три человека, два вагона сошли с рельсов. Оба поезда получили серьезные повреждения.

Как рассказали в пресс-службе столичного ГУМЧС, во время маневра электрички колесные пары двух вагонов сошли с рельсов, состав накренился и задел пассажирский поезд, который прибывал из Нижнего Новргорода.

На время ликвидации последствий схода движение электричек на Курском, Смоленском и Рижском направлениях Московской железной дороги организовано по временной схеме. На этих участках организованы автобусы.