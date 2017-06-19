Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к полутора годам колонии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к полутора годам колонии бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Федотову наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы в колонии особого режима", — огласила решение судья Лариса Гудошникова. Федотов был арестован год назад, таким образом, ему осталось отбыть полгода в заключении.

Федотов полностью признал вину и заключил сделку со следствием.

Как сообщало следствие, силами МВД и ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества общества, а нанесенный организации ущерб составил около 297 миллионов рублей.

Российское авторское общество — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. В настоящее время в ней числятся более 25 тысяч членов.