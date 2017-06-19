МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Следствие в Подмосковье проверяет обстоятельства инцидента со школьницей, которая погибла, пытаясь сделать эффектное селфи на арке железнодорожного моста, сообщает в понедельник московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

"Около 20.00 17 июня между станциями Ивантеевка и Ивантеевка-2 Ярославского направления Московской железной дороги 13-летняя жительница Подмосковья залезла на арку железнодорожного моста, чтобы сделать эффектные фотографии", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что девочка случайно дотронулась до контактного провода, получила удар током и упала на железнодорожные пути. От полученных травм школьница скончалась на месте.

По данному факту следствие организовало доследственную проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняет следственное управление на транспорте.

На прошлой неделе в Новосибирской области пытавшийся сделать селфи юноша погиб от тяжелой электротравмы, забравшись на насыпь щебня и коснувшись проводов высоковольтной линии электропередачи.

Также на прошлой неделе 15-летний подросток в Пермском крае забрался с другом на электроопору, чтобы сделать селфи, и погиб от удара током.

Похожий случай произошел в начале прошлой недели и в Башкирии — 16-летняя девушка забралась на железнодорожную цистерну, чтобы сделать селфи, ее ударило током. В результате девушка получила ожог 90% тела, в настоящее время она находится в реанимации.