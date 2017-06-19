МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Поезд "Стриж", ехавший из Нижнего Новгорода в Москву, в понедельник днем задел электричку "Нахабино-Щербинка" на подходе к Курскому вокзалу — по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЦФО.

"Следовавший поезд из Нижнего Новгорода в Москву соприкоснулся с электричкой "Нахабино-Щербинка" на подходе к Курскому вокзалу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.