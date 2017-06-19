В Челябинской области более 70 человек ищут пропавшего мальчика

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Более 700 человек, в том числе полицейские, спасатели и волонтеры, ведут поиск в Челябинской области 10-летнего мальчика, который уехал 14 июня в библиотеку в городе Касли и не вернулся, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
"В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых задействованы почти 200 сотрудников полиции, в том числе из ГУМВД России по области и кинологического центра, а также авиационного отряда Росгвардии, летательных беспилотных аппаратов МЧС, водолазов. Также ребенка ищут свыше 500 волонтеров из Челябинской и Свердловской областей", — говорится в сообщении.
Приметы мальчика: рост 110-115 сантиметров, плотного телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые, короткие. Был одет в оранжевую футболку с коротким рукавом, спортивные брюки синего цвета с белым лампасом по бокам, тёмные кроссовки.
Полиция просит всех, кто знает о местонахождении ребенка, либо располагает информацией о предположительном месте его пребывания, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции.