В Челябинской области более 70 человек ищут пропавшего мальчика

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Более 700 человек, в том числе полицейские, спасатели и волонтеры, ведут поиск в Челябинской области 10-летнего мальчика, который уехал 14 июня в библиотеку в городе Касли и не вернулся, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовные дела об убийстве после исчезновения 10-летнего мальчика в Челябинской области и 11-летней девочки в Чувашии. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки установить обстоятельства исчезновения двух детей.

"В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, в которых задействованы почти 200 сотрудников полиции, в том числе из ГУМВД России по области и кинологического центра, а также авиационного отряда Росгвардии, летательных беспилотных аппаратов МЧС, водолазов. Также ребенка ищут свыше 500 волонтеров из Челябинской и Свердловской областей", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день площадь поиска превышает 50 квадратных километров, ориентировки о розыске размещены в местах массового пребывания граждан, уточняется в сообщении.

Приметы мальчика: рост 110-115 сантиметров, плотного телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые, короткие. Был одет в оранжевую футболку с коротким рукавом, спортивные брюки синего цвета с белым лампасом по бокам, тёмные кроссовки.

Полиция просит всех, кто знает о местонахождении ребенка, либо располагает информацией о предположительном месте его пребывания, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции.