КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Следственные органы в Татарстане возбудили уголовное дело на стоматолога по подозрению в развратных действиях с 12-летней пациенткой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
По его словам, девочка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в полицию.
В следственном управлении СКР по Татарстану сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", однако от каких-либо комментариев отказались. Максимальная санкция по этой статье УК — восемь лет лишения свободы.