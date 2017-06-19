В Татарстане стоматолога подозревают в насилии над 12-летней пациенткой

КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Следственные органы в Татарстане возбудили уголовное дело на стоматолога по подозрению в развратных действиях с 12-летней пациенткой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"По предварительным данным, 16 июня в поселке городского типа Балтаси 53-летний врач-стоматолог надругался над 12-летней девочкой, пришедшей на прием", — сказал собеседник агентства.

По его словам, девочка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в полицию.

В следственном управлении СКР по Татарстану сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", однако от каких-либо комментариев отказались. Максимальная санкция по этой статье УК — восемь лет лишения свободы.