Защита бизнесмена Пономарева, который судился с IKEA, обжаловала его арест

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Защита бизнесмена Константина Пономарева, который является главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера и известен по многолетней судебной тяжбе с IKEA за долг в почти 10 миллиардов рублей, обжаловала его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Смецкой.
Пономареву инкриминируется мошенничество, заведомо ложный донос, ложные показания и уклонение от уплаты налогов.
Речь идет о судебных тяжбах бизнесмена с "Кубаньэнерго", которой он якобы предоставлял генераторы во время энергетической блокады Крыма, но не получил за них деньги, а также с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. Вину бизнесмен не признает, отмечая, что "не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления".
Кроме того, Пономарев и IKEA ведут многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил у IKEA 9,8 миллиарда рублей. Однако впоследствии эти решения были отменены.