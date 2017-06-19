Защита бизнесмена Пономарева, который судился с IKEA, обжаловала его арест

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Защита бизнесмена Константина Пономарева, который является главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера и известен по многолетней судебной тяжбе с IKEA за долг в почти 10 миллиардов рублей, обжаловала его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Смецкой.

"Я прошу отменить постановление об избрании меры пресечения в отношении Пономарева в виде заключения под стражу", — сказал защитник.

Пономареву инкриминируется мошенничество, заведомо ложный донос, ложные показания и уклонение от уплаты налогов.

Речь идет о судебных тяжбах бизнесмена с "Кубаньэнерго", которой он якобы предоставлял генераторы во время энергетической блокады Крыма, но не получил за них деньги, а также с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. Вину бизнесмен не признает, отмечая, что "не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления".

Браудер обвиняется в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что он и юрист фонда Сергей Магнитский создали криминальную схему, в результате чего бюджет РФ недополучил более 520 миллионов рублей. Арестованный Магнитский в ноябре 2009 года умер в московском следственном изоляторе, Браудеру обвинение было предъявлено заочно, поскольку он не бывал в РФ с 2005 года. Пономарев некоторое время тоже работал с Магнитским и Браудером, однако покинул фонд до того, как там начали применять схему обхода законодательных ограничений.

Кроме того, Пономарев и IKEA ведут многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил у IKEA 9,8 миллиарда рублей. Однако впоследствии эти решения были отменены.