"Роскосмос" отсудил у Центра Хруничева 77,8 миллиона рублей

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с центра имени Хруничева, разработчика и производителя ракеты-носителя "Протон" и семейства ракет "Ангара", 77,8 миллиона рублей в пользу госкорпорации "Роскосмос" за просрочку при исполнении госконтракта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Иск удовлетворить частично, взыскать неустойку в размере 77 миллионов 800 тысяч рублей", — огласила решение судья. Общая сумма иска составляла 2,2 миллиарда рублей.

В суде не стали уточнять, о разработке какого именно оборудования идет речь, поскольку ряд документов предназначен для служебного пользования.

"Ответчик допустил просрочку по срокам выполнения работ", — отметила в суде представитель Роскосмоса. По ее словам, просрочка составила от полугода до года.

В свою очередь юрист Центра Хруничева настаивал, что просрочки были минимальными и их пришлось допустить ради устранения недостатков. "У ответчика нет претензий в отношении качества работ, они выполнены фактически в срок и надлежащим образом", — отметил он. Юрист назвал требуемую сумму в размере 2,2 миллиарда рублей чрезмерной.

В производстве столичного арбитража находится еще один иск Роскосмоса к Центру Хруничева — на сумму более 3,2 миллиарда рублей. Он поступил в суд в январе 2016 года. Представители сторон на заседании в ноябре прошлого года заявили, что могут уладить спор во внесудебном порядке, об основаниях исковых требований на заседании не сообщалось. Разбирательство продолжается.

В июле арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Минобороны России взыскали с Центра Хруничева около 1,8 миллиарда рублей убытков, причиненных в 2013 году аварией ракеты-носителя "Протон-М". Последнее ЧП с ракетой-носителем "Протон-М" случилось в ночь на 16 мая 2015 года, в результате был утерян мексиканский спутник.

ГКНПЦ имени М.В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время ─ ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним. Также на предприятии ведется разработка перспективного семейства ракет "Ангара". Летом 2014 года было признано, что Центр имени Хруничева находится в очень тяжелой финансовой ситуации, для выхода из которой была принята программа оздоровления предприятия.