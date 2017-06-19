Мосгорсуд признал законным арест 60 миллионов рублей, изъятых у Маркелова

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест денежных средств в размере около 60 миллионов рублей, изъятых у бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Судебная коллегия определила оставить постановление Басманного суда Москвы об аресте денежных средств, принадлежащих Маркелову, законным и обоснованным", — говорится в решении суда.

Ранее защита Маркелова сообщила, что в рамках уголовного дела арестованы более 100 объектов недвижимости стоимостью около 550 миллионов рублей.

По словам адвоката, арестованная недвижимость принадлежит шести фирмам: ООО "Телекомпания 12 Регион", ООО "Июнь 2006", ООО "Кардинал", ООО "Воскресенский парк", ООО "Марийский цемент" и ООО "Чукшинский карьер".

Следователи считают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Предполагаемому взяткодателю Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Выступившая посредником во взяточничестве руководитель телеканала "12 регион" Наталия Кожанова находится под стражей. Маркелов арестован и находится в СИЗО "Лефортово".