В Подмосковье закрыли цех контрафактной одежды, где работали нелегалы

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Полиция в Московской области пресекла работу крупного подпольного цеха по производству контрафактной одежды под марками известных мировых брендов, где работали около 40 выходцев из Юго-Восточной Азии, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, подпольное производство находилось на территории бывшего завода в городе Орехово-Зуево. На пошивочном производстве трудились около 40 выходцев из стран Юго-Восточной Азии.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье "незаконное использование средств индивидуализации товаров" УК РФ, пресечено производство товаров легкой промышленности под марками известных мировых брендов", — сказала Волк, слова которой приводятся на сайте МВД.

По ее информации, "условия, в которых осуществлялся пошив предметов одежды, в том числе детской, позволяют усомниться в их качестве и безопасности для здоровья потребителей".

В ходе обысков изъято свыше 150 единиц производственного оборудования, трафареты различных товарных знаков, а также другие предметы и документы, имеющие значение для расследования. В отношении нелегальных мигрантов составлены административные материалы. Решается вопрос об их выдворении за пределы РФ.

На двух фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи "организация незаконной миграции", которая предусматривает до семи лет лишения свободы, они заключены под стражу, уточнила Волк.