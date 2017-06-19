Пьяный житель Кузбасса натравил ротвейлера на посетителей бара

КЕМЕРОВО, 19 июн — РИА Новости. Пьяный житель Кузбасса пришел в бар с ротвейлером и натравил его на посетителей: два человека пострадали от укусов, собаку пристрелили, сообщил РИА Новости представитель областного управления Росгвардии Дмитрий Керсановский.

ЧП произошло ранним утром в баре Междуреченска. Прибывшие к месту происшествия группы задержания Росгвардии выяснили от сотрудника питейного заведения, что несколькими минутами ранее в бар зашел мужчина с собакой породы ротвейлер без намордника и поводка.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения удерживал крупное животное за ошейник. Между посетителями бара и владельцем собаки разгорелся конфликт, в ходе которого кузбассовец натравил агрессивного питомца на недовольных гостей. От укусов ротвейлера пострадали мужчина и женщина. После этого злоумышленник покинул заведение. Один из экипажей Росгвардии доставил пострадавших в травмпункт", — рассказал собеседник агентства.

Сотрудники Росгвардии поймали правонарушителя во дворе на проспекте Строителей у входа в подъезд.

"На требование остановиться владелец собаки подал команду "фас". Агрессивное животное бросилось на стража порядка. Прапорщик полиции в соответствии с федеральным законом "О войсках национальной гвардии" применил табельное оружие для обезвреживания животного", — рассказал Керсановский.

Когда злоумышленник попытался оказать сопротивление, его обезвредили с помощью наручников. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель.