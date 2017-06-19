С парома в Енисей в Туве слетела машина, водитель пропал

КРАСНОЯРСК, 19 мая — РИА Новости. Легковой автомобиль во время переправы на пароме в Туве через Енисей, двигаясь по парому, пробил ограждение и упал в реку вместе с водителем в салоне, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По ее данным, инцидент произошел в 06.30 (02.30 мск) на паромной переправе Кара-Хат.

"По предварительной информации водитель легковой автомашины в результате маневра на паромной переправе Кара-Хат пробил заграждение парома и съехал в реку Енисей. В результате произошедшего автомобиль затонул, местонахождение водителя не известно", — сказала Горбунова.

По факту съезда автомобиля с парома в реку Абаканская транспортная прокуратура начала проверку.