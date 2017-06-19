СМИ: в Лондоне не менее десяти человек пострадали из-за ЧП с фургоном

Наезд фургона на толпу людей в Лондоне (4)

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

РИА НОВОСТИ. ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ С ФУРГОНОМ В ЛОНДОНЕ — ГАЗЕТА