Полицейские посетили квартиру на юго-востоке Москвы, где произошел конфликт

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Полицейские вошли в квартиру в жилом доме на улице Полбина на юго-востоке столицы, где происходил бытовой конфликт, ведется разбирательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что муж взял жену в заложники и угрожает взорвать гранату в жилом доме на юго-востоке Москвы. В пресс-службе столичной полиции сообщили агентству, что проверяют информацию о бытовом конфликте.

"Сотрудники полиции зашли в квартиру и обнаружили одного из участников конфликта с внешними признаками сильнейшего алкогольного опьянения. Ведется разбирательство", — сказал дежурный офицер.

По его словам, сведений о пострадавших на настоящий момент в полицию не поступало.