Пензенский инкассатор похитил два миллиона рублей для игры в тотализатор

САРАТОВ, 18 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Инкассатор "Росинкас" в Пензенской области, подозреваемый в присвоении свыше 1,9 миллиона рублей, из которых один миллион рублей он успел проиграть в тотализаторе через интернет, сознался в хищении, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Ранее прокуратура региона сообщила, что инкассатор "Росинкас" в июне присвоил сданные ему на хранение денежные средства на общую сумму свыше 1,9 миллиона рублей, из которых миллион рублей проиграл в интернете в течение праздничных и выходных дней. Оставшаяся сумма изъята у подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"Молодой человек в содеянном сознался. В настоящее время он возместил 750 тысяч рублей. По словам подозреваемого, в игровых клубах он играл, когда учился в институте. На преступление он пошел с целью получить большой выигрыш, а потом возместить деньги, которые присвоил. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении.

Как уточнили в МВД, подозреваемый с 9 по 13 июня был дежурным по участку и принимал от других инкассаторов средства на ответственное хранение, но в этот период у него возникла идея поиграть в тотализатор и выиграть деньги.

"Он взял из денежного мешка 430 тысяч рублей и вынес из помещения. В салоне сотовой связи данные средства он положил себе на телефон. Через сеть интернет молодой человек сделал несколько ставок, но проиграл. На второй день он вынес около 800 тысяч рублей, которые также все проиграл. На третий день история повторилась", — отмечается в сообщении.