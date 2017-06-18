В центре Москвы Ford врезался в трамвай, пострадали два человека

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Легковой автомобиль Ford врезался в трамвай в центре Москвы, в результате ДТП пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На пересечении Бакунинской и Бауманской улиц, около 17.30 произошло столкновение трамвая и автомобиля Ford. На месте происшествия сотрудники скорой медицинской помощи осматривают водителя и пассажира легкового автомобиля", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие, скорее всего, не получили тяжелых травм.